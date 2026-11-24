Актёр Кевин Клайн присоединился к Мерил Стрип в мини-сериале Netflix «Поправки» — экранизации одноимённого романа Джонатана Франзена. О кастинге сообщает Variety.

Стрип сыграет мать семейства, которая стремится собрать троих взрослых детей на последнее совместное Рождество. Согласно описанию сериала, дети сопротивляются этому желанию, а их амбиции, которые должны были уберечь их от повторения судьбы родителей, приводят их к краху.

Роль Кевина Клайна

Клайн исполнит роль Альфреда Ламберта — некогда влиятельного главы семьи, который борется с недугами, связанными со старением. Его герой придерживается строгих принципов и старомодных правил приличия, однако должен смириться со своими современными детьми: дочерью, чьи секреты он больше не может защищать, старшим сыном, ставшим семейным авторитетом, и младшим сыном, чьего прощения он добивается.

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Творческая команда сериала

Джонатан Франзен сам адаптирует свой роман для экрана и станет исполнительным продюсером проекта. Мерил Стрип также будет работать исполнительным продюсером. Марк Ройбал и Пол Ли выступят исполнительными продюсерами от wiip, а Николь Клеменс, Эми Сейрс и Корд Джефферсон также присоединятся к проекту в этом качестве. Джефферсон срежиссирует все эпизоды.

Сериал будет производить Paramount Television Studios, которая впоследствии должна стать Warner Bros. Television Studios. Клайн и Стрип ранее уже работали вместе в фильмах «Выбор Софи», «Последнее радиошоу» и «Рики и Флэш». «Выбор Софи» 1982 года стал полнометражным дебютом Клайна, а Стрип получила за эту роль свой второй «Оскар».

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