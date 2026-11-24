英伟达首席执行官黄仁勋在与员工的会议上表示，公司不需要采用企业通常使用的继任计划形式。CNBC报道称，消息援引了出席活动并要求匿名的人士。

向员工发表的声明

据CNBC消息人士称，黄仁勋表示，英伟达已组建了一支团队，不需要像普通组织那样规划领导层更替。他将此归因于这家芯片制造商独特的商业模式。

在复职后首次与员工会面时，这位高管还向员工道歉。据该电视台消息人士称，黄仁勋表示自己让员工失望了，并承诺在回归后会更好地完成工作。

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重返职位

CNBC写道，英伟达董事会于周一恢复黄仁勋的首席执行官职务——距离他于11月12日辞职已有11天。新任董事会主席哈维·琼斯此前表示，此次辞职发生在披露其个人行为与公司行为准则、标准和文化规范不符的信息之后。

英伟达在宣布黄仁勋回归的声明中表示，董事会已从美国联邦政府高级官员处获得有关可能国家安全风险的信息。美国总统唐纳德·特朗普告诉CNBC，他已向董事会就恢复黄仁勋职务提供了保证。在宣布他回归后，英伟达股价上涨逾30%，但周二下跌。

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