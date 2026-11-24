Prezes Nvidia Jensen Huang powiedział podczas spotkania z pracownikami, że firma nie potrzebuje planu sukcesji w formacie zwyczajowo stosowanym przez korporacje. Poinformowała o tym CNBC, powołując się na osoby obecne na wydarzeniu, które poprosiły o zachowanie anonimowości.

Oświadczenie przed pracownikami

Według rozmówców CNBC Huang powiedział, że Nvidia stworzyła zespół, który nie wymaga planowania zmiany kierownictwa w sposób stosowany w zwykłych organizacjach. Wyjaśnił to unikalnym modelem biznesowym producenta chipów.

Podczas pierwszego spotkania z pracownikami po przywróceniu na stanowisko szef przeprosił również personel. Według źródeł stacji Huang powiedział, że zawiódł pracowników, i obiecał lepiej wykonywać swoją pracę po powrocie.

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Powrót na stanowisko

CNBC pisze, że rada dyrektorów Nvidia przywróciła Huanga na stanowisko prezesa w poniedziałek — 11 dni po jego rezygnacji 12 listopada. Nowy przewodniczący rady dyrektorów Harvey Jones wcześniej oświadczył, że rezygnacja nastąpiła po ujawnieniu informacji o osobistym zachowaniu niezgodnym z kodeksem postępowania, standardami i normami kulturowymi firmy.

W komunikacie o powrocie Huanga Nvidia zaznaczyła, że rada dyrektorów otrzymała informacje od wysokich urzędników federalnego rządu USA dotyczące możliwych zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego. Prezydent USA Donald Trump powiedział CNBC, że przekazał radzie zapewnienia dotyczące przywrócenia Huanga na stanowisko. Po ogłoszeniu jego powrotu akcje Nvidia wzrosły o ponad 30%, jednak we wtorek spadły.

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