Гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг на встрече с сотрудниками заявил, что компании не нужен план преемственности в привычном для корпораций формате. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на людей, присутствовавших на мероприятии и попросивших не называть их имен.

Заявление перед сотрудниками

По данным собеседников CNBC, Хуанг сказал, что Nvidia сформировала команду, которая не нуждается в планировании смены руководителя так, как это происходит в обычных организациях. Он объяснил это уникальной бизнес-моделью производителя чипов.

Во время первой встречи с сотрудниками после восстановления в должности руководитель также извинился перед персоналом. По информации источников телеканала, Хуанг заявил, что подвел сотрудников, и пообещал лучше выполнять свою работу после возвращения.

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Возвращение на должность

CNBC пишет, что совет директоров Nvidia восстановил Хуанга в должности гендиректора в понедельник — через 11 дней после его отставки 12 ноября. Новый председатель совета директоров Харви Джонс ранее заявлял, что отставка произошла после раскрытия информации о личном поведении, несовместимом с кодексом поведения, стандартами и культурными нормами компании.

В сообщении о возвращении Хуанга Nvidia указала, что совет директоров получил информацию от высокопоставленных чиновников федерального правительства США о возможных рисках для национальной безопасности. Президент США Дональд Трамп сказал CNBC, что предоставил совету заверения относительно восстановления Хуанга в должности. После объявления о его возвращении акции Nvidia выросли более чем на 30%, однако во вторник снизились.

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