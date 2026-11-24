Гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг на зустрічі з працівниками заявив, що компанії не потрібен план наступництва у звичному для корпорацій форматі. Про це повідомляє CNBC з посиланням на людей, які були присутні на заході та попросили не називати їхніх імен.

Заява перед працівниками

За даними співрозмовників CNBC, Хуанг сказав, що Nvidia сформувала команду, яка не потребує планування зміни керівника так, як це відбувається у звичайних організаціях. Він пояснив це унікальною бізнес-моделлю виробника чипів.

Під час першої зустрічі з працівниками після поновлення на посаді керівник також перепросив перед співробітниками. За інформацією джерел телеканалу, Хуанг заявив, що підвів працівників, і пообіцяв краще виконувати свою роботу після повернення.

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Повернення на посаду

CNBC пише, що рада директорів Nvidia поновила Хуанга на посаді гендиректора в понеділок — через 11 днів після його відставки 12 листопада. Новий голова ради директорів Гарві Джонс раніше заявляв, що відставка сталася після розкриття інформації про особисту поведінку, несумісну з кодексом поведінки, стандартами та культурними нормами компанії.

У повідомленні про повернення Хуанга Nvidia зазначила, що рада директорів отримала інформацію від високопосадовців федерального уряду США щодо можливих ризиків для національної безпеки. Президент США Дональд Трамп сказав CNBC, що надав раді запевнення щодо відновлення Хуанга на посаді. Після оголошення про його повернення акції Nvidia зросли більш ніж на 30%, однак у вівторок знизилися.

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