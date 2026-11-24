天文学家利用位于智利的ALMA射电望远镜阵列，在恒星IRAS 06530-0213周围发现了一个气体壳层，研究人员认为这是其最后一次热核脉冲的直接证据。这颗恒星位于麒麟座，距离地球约1.2万光年。正如Space.com报道，这些观测结果或将完善科学家对太阳及类似恒星生命末期阶段的认识。

闪光留下的气体痕迹

ALMA观测到一个巨大的分子气体环，环绕着一片年轻的沙漏状星云。研究人员确定，该壳层宽度约为半光年，大约在6500年前被抛射到太空中。

据研究团队估算，在热核脉冲之后，这颗恒星在约2000年间以较慢的速度损失质量。随后的一千年内，这一过程急剧增强，形成了具有丝状结构的不均匀气体壳层。一些丝状结构呈螺旋形，可能表明存在一颗不可见的伴星，它围绕该恒星运行并影响气体。

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向行星状星云过渡

太阳这类恒星的演化并非以超新星爆发结束，而是在核心的氢耗尽之后结束。核心收缩并形成白矮星，而恒星外层会在红巨星阶段膨胀，随后冷却并消散。由此形成行星状星云。

就IRAS 06530-0213而言，这片沙漏状星云约在700年前开始形成。科学家还观测到了异常大量的碳、氧和氮的重同位素——这种化学特征并不完全符合此类恒星形成和抛射元素的模型。

与此同时，ALMA没有发现致密的尘埃盘。这类尘埃盘通常与近距离伴星以及类似星云的形成有关。研究作者推测，这种尘埃盘可能仅短暂存在，产生过短暂的高速物质喷流，随后消失。研究结果于11月20日发表在《天体物理学杂志》上。

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