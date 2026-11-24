Astronomowie za pomocą zespołu radioteleskopów ALMA w Chile odkryli gazową otoczkę wokół gwiazdy IRAS 06530-0213, którą badacze uznają za bezpośredni dowód jej ostatniego impulsu termojądrowego. Gwiazda znajduje się około 12 tys. lat świetlnych od Ziemi w gwiazdozbiorze Jednorożca. Jak informuje Space.com, obserwacje mogą doprecyzować wiedzę naukowców o końcowych etapach życia Słońca i podobnych do niego gwiazd.

Gazowy ślad rozbłysku

ALMA zarejestrował duży pierścień gazu molekularnego otaczający młodą mgławicę w kształcie klepsydry. Badacze ustalili, że otoczka ma szerokość około pół roku świetlnego i została wyrzucona w przestrzeń kosmiczną około 6,5 tys. lat temu.

Według szacunków zespołu po impulsie termojądrowym gwiazda przez około dwa tysiące lat traciła masę wolniej. W ciągu kolejnego tysiąca lat proces ten gwałtownie się nasilił, tworząc niejednorodną gazową otoczkę o włóknistych strukturach. Spiralny kształt niektórych włókien może wskazywać na obecność niewidocznego towarzysza, który krąży wokół gwiazdy i wpływa na gaz.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Przejście do mgławicy planetarnej

Gwiazdy takie jak Słońce kończą ewolucję nie wybuchem supernowej, lecz po wyczerpaniu wodoru w jądrze. Jądro kurczy się i tworzy białego karła, podczas gdy zewnętrzne warstwy gwiazdy rozszerzają się na etapie czerwonego olbrzyma, a następnie ochładzają się i rozpraszają. W ten sposób powstaje mgławica planetarna.

W przypadku IRAS 06530-0213 mgławica w kształcie klepsydry zaczęła formować się około 700 lat temu. Naukowcy zarejestrowali także niezwykle dużą ilość ciężkich izotopów węgla, tlenu i azotu — taki obraz chemiczny nie w pełni odpowiada modelom powstawania i wyrzucania pierwiastków przez gwiazdy tego typu.

Jednocześnie ALMA nie wykrył zwartego dysku pyłowego, który często wiąże się z bliskimi gwiazdami towarzyszącymi i powstawaniem podobnych mgławic. Autorzy badania przypuszczają, że taki dysk mógł istnieć krótko, zapewnić krótkotrwały wyrzut szybkich strumieni materii, a następnie zniknąć. Wyniki pracy opublikowano 20 listopada w czasopiśmie The Astrophysical Journal.

Czytaj nas na