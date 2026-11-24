Rosyjska firma Yandex usunęła wszystkie wzmianki o anonimowości z umowy licencyjnej dla Yandex Browser. Zmiany wprowadzono do wersji dokumentu z października 2026 roku, informuje Meduza.

Przetwarzanie danych osobowych

Od uruchomienia Yandex Browser w 2013 roku umowa zawierała zapis, że przeglądarka zbierała informacje bez powiązania ich z konkretnym użytkownikiem. W nowej wersji dokumentu nie ma mowy o anonimowości. Zamiast tego wskazano przetwarzanie danych osobowych, w tym adresów IP, plików cookie, identyfikatorów przeglądarki oraz informacji o aktywności użytkowników.

Wcześniej użytkownicy mogli zrezygnować z wykorzystywania przez Yandex ich danych, wyłączając odpowiednie funkcje. W nowej wersji umowy tego zapisu nie ma. W przypadku użytkowników funkcji połączeń głosowych firma wprowadziła również wymóg upewnienia się co do legalności przekazywania danych osób trzecich.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Dane geolokalizacyjne

Jak informował The Insider, z umowy usunięto również zapis o anonimowym przekazywaniu danych o lokalizacji użytkowników. Zastąpiono go punktem, który pozwala firmie zbierać i przetwarzać dane geolokalizacyjne, jeśli zezwala na to użytkownik lub ustawienia systemu operacyjnego.

W Yandexie zmiany nazwano technicznymi i oświadczono, że firma nadal przetwarza ten sam zakres danych w tych samych celach.

Czytaj nas na