Астрономы с помощью комплекса радиотелескопов ALMA в Чили обнаружили газовую оболочку вокруг звезды IRAS 06530-0213, которую исследователи считают прямым свидетельством ее последнего термоядерного импульса. Звезда находится примерно в 12 тысячах световых лет от Земли в созвездии Единорога. Как сообщает Space.com, наблюдения могут уточнить представления ученых о завершающих этапах жизни Солнца и похожих на него звезд.

Газовый след вспышки

ALMA зафиксировал большое кольцо молекулярного газа, окружающее молодую туманность в форме песочных часов. Исследователи установили, что оболочка имеет ширину около половины светового года и была выброшена в космос примерно 6,5 тысячи лет назад.

По оценке команды, после термоядерного импульса звезда около двух тысяч лет теряла массу медленнее. В течение следующей тысячи лет этот процесс резко усилился, сформировав неоднородную газовую оболочку с волокнистыми структурами. Спиральная форма некоторых волокон может указывать на наличие невидимого компаньона, который движется по орбите вокруг звезды и влияет на газ.

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Переход к планетарной туманности

Звезды наподобие Солнца завершают эволюцию не взрывом сверхновой, а после исчерпания водорода в ядре. Ядро сжимается и образует белого карлика, тогда как внешние слои звезды расширяются на стадии красного гиганта, а затем охлаждаются и рассеиваются. Так возникает планетарная туманность.

В случае IRAS 06530-0213 туманность в форме песочных часов начала формироваться примерно 700 лет назад. Ученые также зафиксировали необычно большое количество тяжелых изотопов углерода, кислорода и азота — такая химическая картина не полностью соответствует моделям образования и выброса элементов звездами этого типа.

В то же время ALMA не обнаружил компактного пылевого диска, который часто связывают с близкими звездами-компаньонами и формированием подобных туманностей. Авторы исследования предполагают, что такой диск мог существовать недолго, обеспечить кратковременный выброс быстрых струй вещества, а затем исчезнуть. Результаты работы опубликовали 20 ноября в журнале The Astrophysical Journal.

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