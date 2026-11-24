Armia USA podczas ćwiczeń testowych NANO ACE II w rejonie Tan-Tanu w Maroku przetestowała niewielki bezzałogowy pojazd naziemny FireAnt do rozmieszczania czujników zdolnych wykrywać wrogie drony. Testy odbyły się w październiku na wielodomenowym poligonie MDTA we współpracy z Marokańskimi Siłami Zbrojnymi, informuje The War Zone.

Sześć czujników na platformie

Na opublikowanych przez Armię USA zdjęciach FireAnt przewozi sześć małych czujników naziemnych — po trzy na dwóch pochylonych prowadnicach. Po rozmieszczeniu są one ustawiane na trzech niewielkich podporach. Zasada ich działania nie została sprecyzowana, jednak takie urządzenia mogą wykrywać sygnały emitowane przez drony lub ich sygnatury akustyczne.

FireAnt produkuje firma Swarmbotics AI. Jest to kompaktowa kołowa platforma 4×4, którą można dostosować do walki elektronicznej, obserwacji, rozpoznania i innych zadań. Systemy robotyczne mogą również działać w półautonomicznych grupach.

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Rozszerzenie obserwacji przeciwdronowej

Według Armii USA NANO ACE II oceniał prototypy łączące autonomiczne platformy, różne ładunki użyteczne, oprogramowanie do zarządzania misjami oraz odporne środki łączności. Uczestnicy sprawdzali, czy systemy mogą samodzielnie działać w nieprzygotowanym terenie i zachowywać funkcjonalność w warunkach przeciwdziałania za pomocą środków walki elektronicznej.

Rozproszona sieć czujników i robotów wyposażonych we własne systemy sensoryczne może przekazywać operatorom wiele strumieni danych, aby tworzyć bardziej szczegółowy obraz zagrożeń powietrznych i naziemnych. Dane te mogą kierować potężniejsze systemy obserwacyjne do dalszego śledzenia celów oraz środki rażenia do ich zwalczania. Jednocześnie Armia USA musi rozwiązać kwestię połączenia licznych węzłów we wspólną sieć i przetwarzania dużej ilości informacji.

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