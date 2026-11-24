Brytyjskie Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa poinformowało o zauważalnym wzroście cyberataków, w których napastnicy wykorzystują autonomiczne narzędzia oparte na sztucznej inteligencji. Takie środki pomagają szybko znajdować i wykorzystywać proste słabości w systemach i sieciach, podaje TechCrunch.

Centrum zaznaczyło, że od września odnotowało kilka cyberincydentów z udziałem autonomicznych narzędzi do testów penetracyjnych. Obrońcy wykorzystują podobne programy do sprawdzania własnego cyberbezpieczeństwa, ale są one także stosowane podczas ataków. Według NCSC incydenty doprowadziły do włamań do systemów organizacji i zakłóceń w ich działalności.

Szybkość ataków

NCSC podkreśliło, że napastnicy nie wykorzystują nowych podatności. Główną zmianą jest szybkość, z jaką narzędzia AI mogą przeprowadzać nieskomplikowane ataki. Centrum ostrzegło, że słabości, które przez lata mogły pozostawać niezauważone, obecnie można wykryć w ciągu kilku minut.

Autonomiczne narzędzia hakerskie często wyszukują systemy dostępne z internetu. Następnie szybko sprawdzają listy słabych lub łatwych do odgadnięcia haseł, a także mogą nadużywać punktów końcowych API, z których programiści korzystają, aby uzyskać dostęp do danych.

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Konsekwencje długu technicznego

Brytyjska służba cyberbezpieczeństwa wskazała, że obecnie wykorzystywane są nie nowe błędy uszkodzenia pamięci ani nawet znane, lecz niezałatane podatności. Chodzi o słabości, które często są skutkiem długu technicznego gromadzonego przez organizacje przez lata.

Wzrost takich ataków zbiegł się z pojawieniem się w tym roku otwartych autonomicznych narzędzi do testów penetracyjnych, w tym Artex i Cairn, które można pobrać bezpłatnie. Federalne Biuro Śledcze USA również niedawno ostrzegło, że napastnicy wykorzystują narzędzia AI do testów penetracyjnych, aby przeprowadzać ataki z bezprecedensową szybkością.

NCSC podkreśliło, że sztuczna inteligencja nie czyni ustalonych środków cyberochrony przestarzałymi. Centrum zaznaczyło, że podstawowe praktyki bezpieczeństwa i solidne podstawy techniczne nabrały jeszcze większego znaczenia, ponieważ AI ułatwia znajdowanie podatnych punktów i przyspiesza ich wykorzystywanie.

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