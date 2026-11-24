Amazon Prime Video przedłużył serial „Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy” na czwarty sezon. Nowe odcinki są już na etapie przygotowań, a zdjęcia mają rozpocząć się wiosną 2027 roku w Shepperton Studios w Wielkiej Brytanii, informuje Variety.

Produkcja nowego sezonu

O przedłużeniu poinformowano w dniu premiery dwóch finałowych odcinków trzeciego sezonu na Prime Video. Szef globalnej telewizji Amazon MGM Studios Peter Friedlander oświadczył, że w trzecim sezonie dochodzi do wykucia Jedynego Pierścienia, nazywając to przełomowym momentem dla widzów.

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Amazon potwierdził również prace nad czwartym sezonem wraz z showrunnerami i producentami wykonawczymi J.D. Payne'em, Patrickiem McKayem oraz zespołem kreatywnym serialu. Akcja „Pierścieni Władzy” rozgrywa się w Drugiej Erze Śródziemia — tysiące lat przed wydarzeniami opisanymi w książkach Tolkiena.

Obsada

W serialu występują Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry, Jamie Campbell Bower, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Charles Edwards, Ciarán Hinds, Sophia Nomvete, Lloyd Owen, Charlie Vickers, Benjamin Walker i Daniel Weyman. Producentami wykonawczymi trzeciego sezonu byli także Lindsey Weber, Kate Hazell, Justin Doble i Charlotte Brändström, która pełniła również funkcję reżyserki.

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