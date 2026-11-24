Amazon Prime Video продовжив серіал «Володар перснів: Персні влади» на четвертий сезон. Нові епізоди вже перебувають на етапі підготовки, а зйомки мають розпочатися навесні 2027 року на студії Shepperton Studios у Великій Британії, повідомляє Variety.

Виробництво нового сезону

Про продовження оголосили в день виходу двох фінальних епізодів третього сезону на Prime Video. Керівник глобального телебачення Amazon MGM Studios Пітер Фрідлендер заявив, що у третьому сезоні відбувається викування Єдиного Персня, назвавши це знаковим моментом для глядачів.

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Amazon також підтвердив роботу над четвертим сезоном разом із шоуранерами та виконавчими продюсерами Джеєм Ді Пейном, Патріком Маккеєм і творчою командою серіалу. Дія «Перснів влади» розгортається у Другу епоху Середзем’я — за тисячі років до подій, описаних у книжках Толкіна.

Акторський склад

У серіалі знімаються Синтія Аддай-Робінсон, Роберт Арамайо, Оуайн Артур, Максим Болдрі, Джеймі Кемпбелл Бавер, Морфідд Кларк, Ісмаель Крус Кордова, Чарльз Едвардс, Кіаран Гайндс, Софія Номвете, Ллойд Оуен, Чарлі Вікерс, Бенджамін Вокер і Деніел Вейман. Виконавчими продюсерами третього сезону також були Ліндсі Вебер, Кейт Гейзелл, Джастін Добл і Шарлотта Брендстрем, яка також виступила режисеркою.

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