Amazon Prime Video продлил сериал «Властелин колец: Кольца власти» на четвертый сезон. Новые эпизоды уже находятся на этапе подготовки, а съемки должны начаться весной 2027 года на студии Shepperton Studios в Великобритании, сообщает Variety.

Производство нового сезона

О продлении объявили в день выхода двух финальных эпизодов третьего сезона на Prime Video. Руководитель глобального телевидения Amazon MGM Studios Питер Фридлендер заявил, что в третьем сезоне происходит выковывание Единого Кольца, назвав это знаковым моментом для зрителей.

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Amazon также подтвердил работу над четвертым сезоном вместе с шоураннерами и исполнительными продюсерами Джей Ди Пейном, Патриком Маккеем и творческой командой сериала. Действие «Колец власти» разворачивается во Вторую эпоху Средиземья — за тысячи лет до событий, описанных в книгах Толкина.

Актерский состав

В сериале снимаются Синтия Аддай-Робинсон, Роберт Арамайо, Оуайн Артур, Максим Болдри, Джейми Кэмпбелл Бауэр, Морфидд Кларк, Исмаэль Крус Кордова, Чарльз Эдвардс, Киаран Хайндс, София Номвете, Ллойд Оуэн, Чарли Викерс, Бенджамин Уокер и Дэниел Уэйман. Исполнительными продюсерами третьего сезона также были Линдси Вебер, Кейт Хейзелл, Джастин Добл и Шарлотта Брендстрём, которая также выступила режиссером.

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