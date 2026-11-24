Amazon Prime Video已续订电视剧《指环王：力量之戒》第四季。新一集目前已进入筹备阶段，拍摄预计将于2027年春季在英国谢珀顿制片厂启动，据《综艺》报道。

新一季的制作

续订消息于第三季最后两集在Prime Video上线当天公布。Amazon MGM Studios全球电视业务负责人彼得·弗里德兰德表示，第三季将出现铸造至尊魔戒的情节，并称这是观众的一个标志性时刻。

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Amazon还确认，将与剧集主创兼执行制片人J.D.·佩恩、帕特里克·麦凯以及该剧创意团队共同制作第四季。《力量之戒》的故事发生在中土世界的第二纪元——比托尔金著作中描述的事件早数千年。

演员阵容

该剧主演包括辛西娅·阿代-鲁滨逊、罗伯特·阿拉马约、欧文·亚瑟、马克西姆·鲍德里、杰米·坎贝尔·鲍尔、莫菲德·克拉克、伊斯梅尔·克鲁斯·科尔多瓦、查尔斯·爱德华兹、基兰·海因兹、索菲娅·诺姆维特、劳埃德·欧文、查理·维克斯、本杰明·沃克和丹尼尔·韦曼。第三季的执行制片人还包括林赛·韦伯、凯特·黑泽尔、贾斯汀·多布尔和夏洛特·布兰斯特伦，后者还担任导演。

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