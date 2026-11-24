W Genewie w Szwajcarii mistrz świata w szachach Gukesh i pretendent Dżawochir Sindarow zremisowali pierwszą partię meczu o tytuł mistrza świata. Po 38 posunięciach wynik rywalizacji wynosi 0,5:0,5 — informuje Der Spiegel.

Atak Sindarowa i obrona Gukesha

Sindarow, który grał białymi, wybrał partię hiszpańską. Gukesh odpowiedział obroną berlińską — wariantem uważanym za bardzo solidny, lecz trudny w kalkulacji. Pretendent szybko rozegrał przygotowanie debiutowe i uzyskał znaczną przewagę czasową, podczas gdy urzędujący mistrz często długo zastanawiał się nad posunięciami.

Po 20. posunięciu Sindarow rozpoczął atak skoczkami na skrzydle królewskim, jednocześnie osłabiając własną obronę. Gukesh nie mógł wykonać roszady, lecz pod presją znajdował precyzyjne ruchy obronne. Według platformy chess.com dokładność gry obu szachistów wyniosła około 99 na 100 możliwych punktów.

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Remis przez powtórzenie pozycji

Partia przeszła do skomplikowanej końcówki, w której Gukesh, według oceny publikacji, nadal znajdował najlepsze posunięcia. Sindarow miał możliwość zapewnienia remisu przez powtórzenie pozycji i skorzystał z niej, ponieważ jego perspektywy w ataku nie wyglądały już przekonująco.

Gukesh oświadczył, że partia została rozegrana na naprawdę wysokim poziomie. Zaznaczył, że musiał rozwiązać kilka problemów w debiucie, a niedobór czasu był nieco przerażający, ale ostatecznie nie stał się problemem. Sindarow powiedział, że rywal bardzo dobrze się bronił, a jego atak białymi pod koniec stał się zbyt ryzykowny.

Tytuł zdobędzie szachista, który jako pierwszy uzyska 7,5 punktu. Druga partia jest zaplanowana na środę; Gukesh zagra w niej białymi figurami.

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