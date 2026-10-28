У 59% муніципалітетів Амазонії діють злочинні угруповання — Mongabay

Кримінальні мережі або збройні угруповання діють у 768 із 1310 досліджених муніципалітетів Амазонії в Болівії, Бразилії, Колумбії, Еквадорі, Перу та Венесуелі. Це становить 59% муніципалітетів, охоплених новим дослідженням Amazon Underworld, повідомляє Mongabay.

Найвищі показники у Колумбії

Найбільшу частку муніципалітетів, де виявили таких акторів, зафіксували в Колумбії — 98%. У Венесуелі цей показник становить 82%, у Бразилії та Еквадорі — по 59%, у Перу — 34%, у Болівії — 31%.

Автор доповіді, засновник Amazon Underworld і консультант International Crisis Group Брам Ебус зазначив, що злочинні структури дедалі активніше діють через державні кордони. Зокрема, бразильське угруповання Comando Vermelho, за даними дослідження, присутнє майже у 500 муніципалітетах, зокрема в Болівії та Перу.

У колумбійській частині Амазонії у 99 муніципалітетах діють вісім збройних угруповань. За даними Humanitarian Action, під впливом щонайменше однієї недержавної збройної групи перебувають близько 78% сільського населення Колумбії — майже 10 мільйонів людей.

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Золото випередило кокаїн

Доповідь називає золото найприбутковішою кримінальною галуззю Амазонії, яка випередила кокаїн. На думку Ебуса, ця зміна прискорила вирубування лісів і забруднення довкілля ртуттю.

Ебус також зазначив, що суперництво угруповань за контроль над територіями та районами видобутку посилює насильство. Найбільше від цього, за його словами, потерпають місцеві жителі, зокрема корінні громади та їхні захисники. Крім золота та кокаїну, дослідники зафіксували зростання кримінального інтересу до олова, вольфраму й колтану, передусім у Бразилії, Колумбії та Венесуелі.

У доповіді зазначається, що мілітаризовані кампанії проти картелів не усувають економічних і політичних причин організованої злочинності. Серед можливих відповідей Ебус назвав протидію фінансовим потокам незаконних економік, постійну присутність держави, а також інвестиції в розвиток і освіту.

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