Mongabay：犯罪团伙活跃于59%的亚马逊市镇

在玻利维亚、巴西、哥伦比亚、厄瓜多尔、秘鲁和委内瑞拉的1310个接受研究的亚马逊市镇中，有768个存在犯罪网络或武装团体活动。根据新的Amazon Underworld研究，这占所涵盖市镇的59%，Mongabay报道。

哥伦比亚比例最高

哥伦比亚发现此类行为体的市镇占比最高，为98%。委内瑞拉的这一比例为82%，巴西和厄瓜多尔均为59%，秘鲁为34%，玻利维亚为31%。

报告作者、Amazon Underworld创始人兼国际危机组织顾问布拉姆·埃布斯指出，犯罪组织正日益活跃地跨越国界活动。尤其是，研究显示，巴西团伙Comando Vermelho在近500个市镇存在活动，其中包括玻利维亚和秘鲁。

在哥伦比亚的亚马逊地区，8个武装团体在99个市镇活动。根据Humanitarian Action的数据，哥伦比亚约78%的农村人口——近1000万人——受到至少一个非国家武装团体的影响。

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黄金超过可卡因

报告称，黄金已成为亚马逊地区最赚钱的犯罪产业，超过了可卡因。埃布斯认为，这一变化加速了森林砍伐和汞对环境的污染。

埃布斯还指出，团伙为控制领土和采矿区而展开的竞争正在加剧暴力。他表示，受害最严重的是当地居民，尤其是原住民社区及其捍卫者。除黄金和可卡因外，研究人员还记录到犯罪势力对锡、钨和钶钽铁矿日益增长的兴趣，主要集中在巴西、哥伦比亚和委内瑞拉。

报告指出，针对贩毒集团的军事化行动无法消除有组织犯罪的经济和政治根源。埃布斯列举的可能应对措施包括打击非法经济的资金流动、国家持续存在，以及对发展和教育的投资。

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