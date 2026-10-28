Криминальные сети или вооруженные группировки действуют в 768 из 1310 исследованных муниципалитетов Амазонии в Боливии, Бразилии, Колумбии, Эквадоре, Перу и Венесуэле. Это составляет 59% муниципалитетов, охваченных новым исследованием Amazon Underworld, сообщает Mongabay.

Наивысшие показатели в Колумбии

Наибольшая доля муниципалитетов, где выявили таких акторов, зафиксирована в Колумбии — 98%. В Венесуэле этот показатель составляет 82%, в Бразилии и Эквадоре — по 59%, в Перу — 34%, в Боливии — 31%.

Автор доклада, основатель Amazon Underworld и консультант International Crisis Group Брам Эбус отметил, что преступные структуры все активнее действуют через государственные границы. В частности, бразильская группировка Comando Vermelho, согласно исследованию, присутствует почти в 500 муниципалитетах, в том числе в Боливии и Перу.

В колумбийской части Амазонии в 99 муниципалитетах действуют восемь вооруженных группировок. По данным Humanitarian Action, под влиянием как минимум одной негосударственной вооруженной группы находятся около 78% сельского населения Колумбии — почти 10 миллионов человек.

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Золото обогнало кокаин

В докладе золото названо наиболее прибыльной криминальной отраслью Амазонии, которая обогнала кокаин. По мнению Эбуса, это изменение ускорило вырубку лесов и загрязнение окружающей среды ртутью.

Эбус также отметил, что соперничество группировок за контроль над территориями и районами добычи усиливает насилие. По его словам, больше всего от этого страдают местные жители, в частности коренные общины и их защитники. Помимо золота и кокаина, исследователи зафиксировали рост криминального интереса к олову, вольфраму и колтану, прежде всего в Бразилии, Колумбии и Венесуэле.

В докладе отмечается, что милитаризированные кампании против картелей не устраняют экономические и политические причины организованной преступности. Среди возможных ответов Эбус назвал противодействие финансовым потокам незаконных экономик, постоянное присутствие государства, а также инвестиции в развитие и образование.

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