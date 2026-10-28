Naukowcy wyznaczyli potencjalnie istotny wysokościowy zakres zasilania wielu górskich źródeł w dorzeczu rzeki Sindh w Kaszmirze — około 1750–2875 metrów nad poziomem morza. Wnioski mogą pomóc ukierunkować działania ochronne nie tylko na zagospodarowanie wypływów źródeł, lecz także na ochronę obszarów, gdzie woda przesącza się do gleby i zasila wody podziemne, podaje Mongabay.

Gdzie woda trafia pod ziemię

Badanie, opublikowane w 2025 roku w Journal of Earth System Science, połączyło badania terenowe, modelowanie geoinformacyjne oraz analizę stabilnych izotopów wodoru i tlenu w wodzie. Naukowcy uwzględnili wysokość, stoki i typ pokrycia terenu, a analiza izotopowa pomogła doprecyzować możliwe obszary, gdzie woda deszczowa i topniejący śnieg przesączają się do gruntu i zasilają wody podziemne.

Źródło jest miejscem, w którym woda podziemna wypływa na powierzchnię, ale niekoniecznie miejscem, gdzie trafia ona do gruntu. Woda może przenikać przez glebę, roślinność i przepuszczalne skały wyżej w górach, a następnie przemieszczać się pod ziemią i wypływać znacznie niżej. Dlatego zakłócenia w strefach zasilania mogą wpływać na wydajność źródeł nawet bez interwencji bezpośrednio przy ich wypływach.

Jednocześnie badanie nie określa dokładnych granic stref zasilania dla każdego źródła. Mogą się one różnić ze względu na lokalne warunki geologiczne i drogi przepływu wód podziemnych, a niektóre źródła mogą otrzymywać wodę także spoza wyznaczonego zakresu wysokościowego.

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Przyczyny wysychania wymagają weryfikacji

Wcześniejsza praca badaczy, opublikowana w 2023 roku, odnotowała spadek wydajności wielu źródeł w dorzeczu Sindhu, a niektóre z nich wyschły. Autorzy powiązali tę tendencję ze zmiennością klimatu, w tym wzrostem temperatury i wcześniejszym topnieniem śniegu, a także ze zmianami w użytkowaniu gruntów.

Hydrogeolog Suhail Ahmad Lone, który nie brał udziału w nowym badaniu, podkreślił, że ustalenie przyczyn zmniejszenia przepływu w konkretnym źródle wymaga długotrwałych pomiarów, danych o opadach deszczu i śniegu oraz zbadania lokalnej geologii. Jak powiedział, budowa dróg, wykopy i rozbudowa osiedli mogą zmieniać drogi przepływu wód podziemnych, jednak każdy przypadek wymaga odrębnego badania.

Wśród możliwych działań wspierających zasilanie wód podziemnych specjaliści wymieniają odtwarzanie roślinności, niewielkie tamy oraz konstrukcje do gromadzenia wody deszczowej. Ich zasadność należy określać z uwzględnieniem przepuszczalności skał i warunków konkretnego obszaru.

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