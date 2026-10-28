У Кашмірі окреслили висотний діапазон поповнення джерел 1750–2875 м — Mongabay

Дослідники окреслили потенційно важливий висотний діапазон поповнення багатьох гірських джерел у басейні річки Сіндх у Кашмірі — приблизно від 1750 до 2875 метрів над рівнем моря. Висновки можуть допомогти спрямовувати природоохоронні заходи не лише на облаштування виходів джерел, а й на захист ділянок, де вода просочується в ґрунт і поповнює підземні води, повідомляє Mongabay.

Де вода потрапляє під землю

Дослідження, опубліковане 2025 року в Journal of Earth System Science, поєднало польові дослідження, геоінформаційне моделювання та аналіз стабільних ізотопів водню й кисню у воді. Науковці враховували висоту, схили та тип земного покриву, а ізотопний аналіз допоміг уточнити можливі райони, де дощова вода й талий сніг просочуються в ґрунт та поповнюють підземні води.

Джерело є місцем виходу підземної води на поверхню, але не обов’язково місцем її надходження в ґрунт. Вода може проникати крізь ґрунт, рослинність і проникні породи вище в горах, а потім рухатися під землею та виходити значно нижче. Тому порушення в зонах поповнення можуть позначатися на дебіті джерел навіть без втручання безпосередньо біля їхніх виходів.

Водночас дослідження не встановлює точних меж зон живлення для кожного джерела. Вони можуть відрізнятися через місцеві геологічні умови та шляхи руху підземних вод, а деякі джерела можуть отримувати воду й поза окресленим висотним діапазоном.

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Причини висихання потребують перевірки

Попередня робота дослідників, опублікована 2023 року, зафіксувала скорочення дебіту багатьох джерел у басейні Сіндху, а деякі з них пересохли. Автори пов’язали цю тенденцію з кліматичною мінливістю, зокрема зростанням температури та ранішим таненням снігу, а також зі змінами у використанні земель.

Гідрогеолог Сухайл Ахмад Лоне, який не брав участі в новому дослідженні, наголосив, що для встановлення причин скорочення стоку конкретного джерела необхідні тривалі вимірювання, дані про опади та снігопади, а також вивчення місцевої геології. За його словами, будівництво доріг, розкопки та розширення поселень можуть змінювати підземні водні шляхи, однак кожен випадок потребує окремого дослідження.

Серед можливих заходів для підтримання поповнення підземних вод фахівці називають відновлення рослинності, невеликі загати та споруди для збору дощової води. Їхню доцільність слід визначати з урахуванням проникності порід і умов конкретної місцевості.

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