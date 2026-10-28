Исследователи определили потенциально важный высотный диапазон питания многих горных источников в бассейне реки Синдх в Кашмире — примерно от 1750 до 2875 метров над уровнем моря. Выводы могут помочь направить природоохранные меры не только на обустройство выходов источников, но и на защиту участков, где вода просачивается в почву и пополняет подземные воды, сообщает Mongabay.

Где вода попадает под землю

Исследование, опубликованное в 2025 году в Journal of Earth System Science, объединило полевые исследования, геоинформационное моделирование и анализ стабильных изотопов водорода и кислорода в воде. Ученые учитывали высоту, склоны и тип земного покрова, а изотопный анализ помог уточнить возможные районы, где дождевая вода и талый снег просачиваются в почву и пополняют подземные воды.

Источник является местом выхода подземной воды на поверхность, но не обязательно местом ее поступления в почву. Вода может проникать через почву, растительность и проницаемые породы выше в горах, затем перемещаться под землей и выходить значительно ниже. Поэтому нарушения в зонах питания могут отражаться на дебите источников даже без вмешательства непосредственно возле их выходов.

В то же время исследование не устанавливает точных границ зон питания для каждого источника. Они могут различаться из-за местных геологических условий и путей движения подземных вод, а некоторые источники могут получать воду и за пределами обозначенного высотного диапазона.

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Причины высыхания требуют проверки

Предыдущая работа исследователей, опубликованная в 2023 году, зафиксировала сокращение дебита многих источников в бассейне Синдха, а некоторые из них пересохли. Авторы связали эту тенденцию с климатической изменчивостью, в частности с повышением температуры и более ранним таянием снега, а также с изменениями в использовании земель.

Гидрогеолог Сухайл Ахмад Лоне, не участвовавший в новом исследовании, подчеркнул, что для установления причин сокращения стока конкретного источника необходимы длительные измерения, данные об осадках и снегопадах, а также изучение местной геологии. По его словам, строительство дорог, раскопки и расширение поселений могут изменять пути движения подземных вод, однако каждый случай требует отдельного исследования.

Среди возможных мер для поддержания пополнения подземных вод специалисты называют восстановление растительности, небольшие запруды и сооружения для сбора дождевой воды. Их целесообразность следует определять с учетом проницаемости пород и условий конкретной местности.

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