克什米尔划定泉水补给海拔范围1750至2875米——Mongabay

研究人员划定了克什米尔辛德河流域许多山泉潜在重要的补给海拔范围——海拔约1750至2875米。研究结果可能有助于将保护工作不仅指向泉眼出口的整治，也指向保护雨水渗入土壤并补给地下水的区域，Mongabay报道。

水在哪里进入地下

这项于2025年发表在《Journal of Earth System Science》上的研究结合了实地调查、地理信息建模以及水中氢和氧稳定同位素分析。科学家考虑了海拔、坡度和土地覆盖类型，而同位素分析有助于进一步确定雨水和融雪渗入土壤并补给地下水的可能区域。

泉水是地下水出露到地表的地点，但不一定是其进入土壤的地点。水可以在山地较高处穿过土壤、植被和渗透性岩石，随后在地下流动，并在低得多的地方出露。因此，即使不直接在泉眼出口附近进行干预，补给区的扰动也可能影响泉水流量。

同时，该研究并未确定每一处泉水补给区的精确边界。由于当地地质条件和地下水流动路径不同，这些边界可能有所差异，且一些泉水也可能从所划定海拔范围之外获得水源。

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干涸原因需要核实

研究人员此前于2023年发表的工作记录到，辛德河流域许多泉水的流量减少，其中一些已经干涸。作者将这一趋势与气候变率联系起来，包括气温升高和更早的融雪，以及土地利用变化。

未参与这项新研究的水文地质学家苏海尔·艾哈迈德·洛内强调，要确定某一具体泉水流量减少的原因，需要长期测量、降雨和降雪数据，以及对当地地质情况的研究。他表示，道路建设、挖掘和居民点扩张可能改变地下水流动路径，但每个案例都需要单独研究。

专家列举的支持地下水补给的可能措施包括恢复植被、小型拦水坝和雨水收集设施。应结合岩石渗透性和具体地区的条件确定其适用性。

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