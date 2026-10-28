Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Tajwanu, za pośrednictwem Narodowej Agencji Policji, wzmocni działania mające zapobiec ingerencji Chin, zorganizowanych grup i lokalnych wspólników w wybory. Minister spraw wewnętrznych Liu Shih-fang oświadczyła to na posiedzeniu plenarnym Yuan Ustawodawczego w Tajpej, podaje Taipei Times.

Wzmocniona ochrona kandydatów

Według Liu podczas kampanii wyborczej władze wprowadzą wzmocnione środki bezpieczeństwa dla kandydatów, którzy doświadczają gwałtownego wzrostu ataków w mediach lub internecie. Poinformowała również, że ministerstwo wdroży specjalne środki przeciwko presji transnarodowej zgodnie z wytycznymi Biura Prezydenta i rządu.

Posłanka Demokratycznej Partii Postępowej Michelle Lin powiedziała, że transnarodowa presja ze strony Chin bezpośrednio wpływa na Tajwan. Według niej dla Pumy Shena, kandydata partii w wyborach na burmistrza Tajpej, zainstalowano kuloodporne szkło z powodu zwiększonego ryzyka dla bezpieczeństwa.

Premier Cho Jung-tai oświadczył, że przytoczone przez posłankę przykłady wskazują na operacje kierowane przez siły zewnętrzne przy wsparciu lokalnych wspólników. W sprawie Shena powiedział, że osoby z Hongkongu, które, jak stwierdził, prawdopodobnie zleciły i sfinansowały tę operację, uciekły.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Operacje przeciwko przestępczości zorganizowanej

Od początku roku Narodowa Agencja Policji przeprowadziła trzy ogólnokrajowe operacje przeciwko przestępczości zorganizowanej, zaznaczyła Liu. Wraz z innymi działaniami na rzecz zwalczania przestępczości doprowadziły one do wszczęcia 483 spraw, w których figuruje 2886 podejrzanych. Organy ścigania zabezpieczyły również ponad 700 mln nowych dolarów tajwańskich nielegalnych dochodów.

Liu dodała, że niektóre osoby związane z tymi sprawami mają powiązania z określonymi partiami politycznymi. Oświadczyła, że policja w całym kraju musi zintensyfikować pracę, aby nie dopuścić do wpływu lokalnych gangów i wspólników na wybory.

Zmiany w prawie

Minister zaapelowała do Yuan Ustawodawczego o przyspieszenie zmian w ustawie o bezpieczeństwie narodowym, ustawie o przeciwdziałaniu infiltracji i powiązanych przepisach. Jej zdaniem silniejsze mechanizmy prawne pozwolą władzom działać przeciwko osobom, które otwarcie lub skrycie zagrażają bezpieczeństwu publicznemu i narodowemu.

Czytaj nas na