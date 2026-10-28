W wiosce Mpindweni w pobliżu Libode w RPA ratownicy próbują dotrzeć do trojga uczniów i miejscowego mieszkańca, którzy z powodu powodzi znaleźli się na suchym fragmencie terenu pośrodku rzeki. Ulewne deszcze spowodowały rozległe podtopienia i uszkodzenia infrastruktury w prowincji Przylądek Wschodni.

Akcja ratunkowa

Burmistrz gminy King Sabata Dalindyebo, Mkhanyiseni Dudumayo, poinformował, że zespoły ratunkowe już pracują na rzece. Według TimesLIVE, uczniowie wybrali się na ryby, jednak zostali odcięci od brzegu, gdy poziom wody zaczął się podnosić.

Rzecznik gminy Oluwetu Mabovula oświadczył, że gwałtowne powodzie zaczęły się około godziny 17:00 w poniedziałek. Służby ratunkowe zwróciły się o pomoc, jednak niskie zachmurzenie uniemożliwiło użycie helikoptera. Aby dotrzeć do uczniów, ratownicy planowali użyć łodzi.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Skutki ulewnych deszczy

Powódź uszkodziła drogi i mosty na terenie gminy King Sabata Dalindyebo. Według Dudumayo silne opady wpłynęły na drogi w 37 okręgach gminy, szczególnie na obszarach przybrzeżnych Mqanduli i Coffee Bay.

Zespoły skierowano również do oceny szkód i pomocy podczas działań ratunkowych na rzece Mthatha, która stanowi część granicy między gminami King Sabata Dalindyebo i Nyandeni. Podtopienia dotknęły gminy Alfred Nzo, O.R. Tambo, Amathole, Chris Hani oraz metropolitalną gminę Buffalo City. Mabovula wezwał mieszkańców terenów nisko położonych do zachowania ostrożności i niebudowania domów wzdłuż brzegów rzek.

Czytaj nas na