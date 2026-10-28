南非救援四名被洪水困在河中的人员——TimesLIVE

在南非利博德附近的姆平德韦尼村，救援人员正试图抵达三名学生和一名当地居民。他们因洪水被困在河中央的一块干地上。暴雨在东开普省引发了大范围内涝并造成基础设施受损。

救援行动

金萨巴塔-达林迪耶博市市长姆汉伊塞尼·杜杜马约表示，救援队伍已经在河上展开工作。据TimesLIVE报道，这些学生原本去钓鱼，但水位开始上涨时，他们与河岸失去了联系。

该市政府发言人奥卢韦图·马博武拉表示，突发洪水于周一约17:00开始。紧急服务部门请求援助，但低云层使直升机无法投入使用。救援人员计划使用船只抵达这些学生所在的位置。

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暴雨的后果

洪水损坏了金萨巴塔-达林迪耶博市辖区内的道路和桥梁。杜杜马约表示，强降雨影响了该市37个选区的道路，尤其是姆坎杜利和科菲湾的沿海地区。

救援队伍还被派往姆塔塔河评估损失并协助救援工作。这条河构成金萨巴塔-达林迪耶博市与尼扬代尼市之间边界的一部分。阿尔弗雷德-恩佐、奥·阿尔·坦博、阿马托莱、克里斯·哈尼和布法罗市大都市区等市政区均受到内涝影响。马博武拉呼吁低洼地区居民保持谨慎，不要沿河岸建造住房。

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