В деревне Мпиндвени недалеко от Либоде в ЮАР спасатели пытаются добраться до трех школьников и местного жителя, которые из-за наводнения оказались на сухом участке посреди реки. Ливни вызвали масштабные подтопления и повреждения инфраструктуры в провинции Восточный Кейп.

Спасательная операция

Мэр муниципалитета Кинг-Сабата-Далиндиeбо Мханьисени Дудумайо сообщил, что спасательные команды уже работают на реке. По данным TimesLIVE, школьники отправились на рыбалку, однако оказались отрезаны от берега, когда уровень воды начал подниматься.

Представитель муниципалитета Олувету Мабовула заявил, что внезапные наводнения начались примерно в 17:00 в понедельник. Экстренные службы обратились за помощью, однако низкая облачность не позволила задействовать вертолет. Чтобы добраться до школьников, спасатели планировали использовать лодки.

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Последствия ливней

Наводнение повредило дороги и мосты в пределах муниципалитета Кинг-Сабата-Далиндиебо. По словам Дудумайо, сильные осадки повлияли на дороги в 37 округах муниципалитета, особенно в прибрежных районах Мкандули и Коффи-Бей.

Бригады также направили для оценки ущерба и помощи в ходе спасательных работ на реке Мтата, которая является частью границы между муниципалитетами Кинг-Сабата-Далиндиебо и Ньяндени. Подтопления затронули муниципалитеты Альфред-Нзо, О. Р. Тамбо, Аматоле, Крис-Хани и метрополитенский муниципалитет Баффало-Сити. Мабовула призвал жителей низинных районов соблюдать осторожность и не строить жилье вдоль берегов рек.

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