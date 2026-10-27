Co najmniej 102 osoby zginęły w ataku drona w Darfurze — RMF24

Co najmniej 102 osoby zginęły w wyniku ataku drona na targowisko w Darfurze, na zachodzie Sudanu. Jak informuje RMF24, powołując się na organizację praw człowieka, dron został użyty przez rządowe siły Sudanu. Obszar, na którym doszło do uderzenia, jest głównym bastionem Sił Szybkiego Wsparcia (RSF).

Dane o liczbie ofiar wzrosły

Wcześniej służby medyczne informowały o 21 zabitych i ponad 40 rannych. Pracownik lokalnego szpitala powiedział agencji AFP, że wśród ofiar mogli być członkowie RSF, którzy często przebywali na zaatakowanym targowisku.

Tego samego dnia znaczna część stolicy Sudanu, Chartumu, przez około 12 godzin pozostawała bez prądu po ataku na dużą podstację na obrzeżach miasta. Szpitale i piekarnie były zmuszone korzystać z własnych generatorów, a w wielu rejonach ograniczono także dostawy wody.

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Ataki na infrastrukturę energetyczną

Państwowa spółka energetyczna poinformowała o poważnych uszkodzeniach i usterkach technicznych sieci przesyłowej, kilku kluczowych stacji i linii wysokiego napięcia. Oficjalnie nie podano przyczyny, jednak przedstawiciel spółki powiedział AP, że podstacja transformatorowa Al-Markhiyat została zaatakowana dronem.

Stało się to dzień po skoordynowanym ataku RSF na sześć obiektów infrastruktury energetycznej, który spowodował rozległe przerwy w dostawach prądu w czterech stanach wschodniego Sudanu. Wojna domowa w kraju trwa od kwietnia 2023 roku. Według ONZ walki zmusiły około 14 mln ludzi do opuszczenia swoich domów, a ataki dronów pochłonęły ponad 300 ofiar w pierwszych trzech tygodniach października.

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