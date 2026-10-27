RMF24：达尔富尔无人机袭击致至少102人死亡

苏丹西部达尔富尔一处市场遭无人机袭击，造成至少102人死亡。据RMF24报道，援引一家人权组织的消息，这架无人机由苏丹政府军使用。发生袭击的地区是快速支援部队（RSF）的主要据点。

伤亡人数数据上升

此前，医疗部门报告称有21人死亡、40多人受伤。一名当地医院工作人员告诉法新社，遇难者中可能包括经常出现在遭袭市场的RSF成员。

同一天，苏丹首都喀土穆的大部分地区在该市郊区一座大型变电站遭袭后，约12小时没有供电。医院和面包店被迫使用自备发电机，许多地区的供水也受到限制。

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对能源基础设施的袭击

国有能源公司表示，输电网络、数个关键站点和高压线路遭到严重损坏并出现技术故障。官方没有说明原因，但该公司一名代表告诉美联社，阿尔-马尔希亚特变压器变电站遭到无人机袭击。

此事发生在RSF对六处能源基础设施进行协调袭击的次日，该袭击导致苏丹东部四个州出现大范围停电。该国的内战自2023年4月以来一直持续。联合国数据显示，战事迫使约1400万人离开家园，而在10月的前三周，无人机袭击已造成300多人死亡。

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