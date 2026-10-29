土耳其向埃及提议签署海域划界协议——Cyprus Mail

土耳其表示，已准备好与埃及签署海域划界协议。土耳其国防部发言人、海军上将泽基·阿克蒂尔克表示，安卡拉认为，与可能同希腊达成的协议相比，这项安排将使开罗获得超过1.5万平方公里的额外海洋管辖权，Cyprus Mail报道。

土耳其国防部的声明

该提议于10月28日在土耳其国防部每周简报会上提出。阿克蒂尔克表示，土耳其准备根据共同利益与埃及缔结海洋管辖区划界协议。

土耳其国防部还欢迎利比亚众议院于10月20日批准2019年土耳其与利比亚之间关于海洋管辖权的备忘录。该部门称，这是支持安卡拉立场的重要进展；土方称，这一立场以国际法为基础，并考虑到相关沿海国家的权利。

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围绕与利比亚备忘录的争议

土耳其于2019年与总部设在的黎波里的法耶兹·萨拉杰政府签署了该备忘录。该文件划定了土耳其和利比亚海岸之间的海上边界，未考虑位于两者之间的希腊岛屿，包括克里特岛。

希腊、塞浦路斯和欧盟拒绝承认该备忘录，称其无效。埃及也反对土耳其与利比亚的协议。2020年8月，开罗和雅典签署了一项部分海域划界协议，当时被视为对土耳其—利比亚备忘录的回应。埃及尚未公开回应土耳其的最新提议。

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