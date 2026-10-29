Турция заявила о готовности подписать с Египтом соглашение о разграничении морских зон. Представитель Министерства обороны Турции адмирал Зеки Актюрк сообщил, что, по мнению Анкары, такая договоренность дала бы Каиру более 15 тысяч квадратных километров дополнительной морской юрисдикции по сравнению с потенциальным соглашением с Грецией, сообщает Cyprus Mail.

Заявление турецкого Минобороны

Предложение озвучили 28 октября во время еженедельного брифинга турецкого оборонного ведомства. Актюрк заявил, что Турция готова заключить с Египтом соглашение о делимитации зон морской юрисдикции в соответствии с взаимными интересами.

В Министерстве обороны Турции также приветствовали одобрение Палатой представителей Ливии 20 октября меморандума 2019 года о морской юрисдикции между Турцией и Ливией. В ведомстве назвали это важным развитием событий, поддерживающим подход Анкары, который, по утверждению турецкой стороны, основывается на международном праве и учитывает права вовлеченных прибрежных государств.

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Спор вокруг меморандума с Ливией

Меморандум 2019 года Турция подписала с базировавшимся в Триполи правительством Фаиза ас-Сарраджа. Документ определяет морскую границу между турецким и ливийским побережьями, не учитывая греческие острова между ними, в частности Крит.

Греция, Кипр и Европейский Союз отвергли этот меморандум, назвав его недействительным. Египет также возражал против соглашения Турции и Ливии. В августе 2020 года Каир и Афины заключили частичное соглашение о делимитации морских зон, которое тогда рассматривалось как ответ на турецко-ливийский меморандум. Египет публично не ответил на последнее предложение Турции.

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