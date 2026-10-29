Turcja oświadczyła, że jest gotowa podpisać z Egiptem umowę o delimitacji stref morskich. Rzecznik tureckiego Ministerstwa Obrony, admirał Zeki Aktürk, poinformował, że zdaniem Ankary takie porozumienie dałoby Kairze ponad 15 tys. kilometrów kwadratowych dodatkowej jurysdykcji morskiej w porównaniu z potencjalną umową z Grecją, informuje Cyprus Mail.

Oświadczenie tureckiego Ministerstwa Obrony

Propozycję przedstawiono 28 października podczas cotygodniowego briefingu tureckiego resortu obrony. Aktürk oświadczył, że Turcja jest gotowa zawrzeć z Egiptem umowę o delimitacji stref jurysdykcji morskiej zgodnie ze wspólnymi interesami.

W tureckim Ministerstwie Obrony powitano również zatwierdzenie przez libijską Izbę Reprezentantów 20 października memorandum z 2019 roku o jurysdykcji morskiej między Turcją a Libią. Resort nazwał to ważnym rozwojem sytuacji, wspierającym podejście Ankary, które — według strony tureckiej — opiera się na prawie międzynarodowym i uwzględnia prawa zaangażowanych państw nadbrzeżnych.

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Spór wokół memorandum z Libią

Turcja podpisała memorandum z 2019 roku z rządem Fajeza as-Sarradża z siedzibą w Trypolisie. Dokument wyznacza granicę morską między tureckim a libijskim wybrzeżem, nie uwzględniając greckich wysp znajdujących się między nimi, w tym Krety.

Grecja, Cypr i Unia Europejska odrzuciły memorandum, uznając je za nieważne. Egipt również sprzeciwiał się porozumieniu Turcji i Libii. W sierpniu 2020 roku Kair i Ateny zawarły częściową umowę o delimitacji stref morskich, którą wówczas postrzegano jako odpowiedź na memorandum turecko-libijskie. Egipt publicznie nie odpowiedział na najnowszą propozycję Turcji.

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