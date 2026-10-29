英国国王查尔斯三世将在对巴哈马、圭亚那以及安提瓜和巴布达进行为期九天的巡访期间，谈及奴隶制是一场永远玷污英国历史的悲剧，但不会为此道歉。据PBS NewsHour报道，王宫代表表示，在要求道歉和赔偿的呼声中，君主将承认过去苦难和不公的规模。

在巴哈马首都拿骚举行的一场青年活动上，查尔斯三世表示，必须承认过去巨大的苦难和不公。与此同时，王室的批评者认为这样的表述不够充分。弗吉尼亚联邦大学历史学家布鲁克·纽曼曾撰写关于英国君主制与美洲奴隶制联系的书籍。她表示，若不与被奴役者的后代对话，仅仅承认并不能推动这一问题向前发展。

君主制的历史联系

纽曼在其书中追溯了英国王室与奴隶制之间的联系，从16世纪末一直到1807年废除奴隶贸易，以及1833年废除大英帝国境内的奴隶制。根据她的资料，1563年，伊丽莎白一世女王支持航海家约翰·霍金斯的计划，即捕获非洲人并将他们运往加勒比地区的西班牙殖民地。女王为他提供了一艘军舰，并获得部分利润。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

近一个世纪后，查理二世授予非洲皇家冒险家公司的西非海岸贸易专有权。后来，这家公司以皇家非洲公司之名为人所知，并将业务扩大到被奴役非洲人的贸易。其投资者包括查理二世及其弟弟约克公爵，即后来的詹姆斯二世国王。

对赔偿的要求

近年来，由于加勒比和非洲国家的共同立场，对英国及其他从奴隶制中获利国家的压力有所加大。3月，联合国大会通过一项决议，呼吁实现恢复性正义，包括就奴隶制时期及其持续影响作出全面道歉和赔偿。英国在投票中弃权。

伦敦大学皇家霍洛威学院宪法法专家克雷格·普雷斯科特解释说，国王在此类问题上代表民选政府发言。据他所说，英国政府的政策是承认奴隶制是历史上耻辱的一页，但不支付赔偿。加勒比共同体赔偿委员会主席希拉里·贝克尔斯呼吁查尔斯三世不仅以君主的身份，也以个人的身份回应加勒比人民的要求。

关注我们在