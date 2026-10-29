Король Великобритании Карл III во время девятидневного тура по Багамам, Гайане, а также Антигуа и Барбуде будет говорить о рабстве как о трагедии, навсегда запятнавшей британскую историю, однако извиняться за него не будет. Как сообщает PBS NewsHour, представители дворца заявили, что монарх признает масштаб страданий и несправедливости прошлого на фоне требований об извинениях и репарациях.

На молодежном мероприятии в Нассау, столице Багам, Карл III заявил, что необходимо признавать огромные страдания и несправедливость прошлого. В то же время критики монархии считают такие формулировки недостаточными. Историк Университета Содружества Виргинии Брук Ньюман, автор книги о связях британской монархии с рабством в Америке, заявила, что признание без диалога с потомками порабощенных людей не продвигает этот вопрос вперед.

Исторические связи монархии

В своей книге Ньюман прослеживает связи британской короны с рабством с конца XVI века до отмены работорговли в 1807 году и рабства в Британской империи в 1833 году. По ее данным, в 1563 году королева Елизавета I поддержала план мореплавателя Джона Хокинса захватывать африканцев и перевозить их в испанские колонии в Карибском регионе. Королева предоставила ему военный корабль и получила долю прибыли.

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Почти через столетие Карл II предоставил Компании королевских авантюристов в Африке исключительные права на торговлю на западноафриканском побережье. Позднее компания, известная как Королевская африканская компания, расширила деятельность до торговли порабощенными африканцами. Среди ее инвесторов были Карл II и его брат, герцог Йоркский, будущий король Яков II.

Требования о репарациях

Давление на Великобританию и другие государства, получавшие прибыль от рабства, в последние годы усилилось из-за общей позиции стран Карибского бассейна и Африки. В марте Генеральная ассамблея ООН одобрила резолюцию с призывом к восстановительному правосудию, включая полные извинения и компенсации за период рабства и его продолжающиеся последствия. Великобритания воздержалась при голосовании.

Специалист по конституционному праву Крейг Прескотт из Ройал-Холлоуэй Лондонского университета объяснил, что король в таких вопросах выступает от имени избранного правительства. По его словам, политика британского правительства предусматривает признание рабства позорной страницей истории, но не выплату репараций. Председатель Комиссии Карибского сообщества по репарациям Хилари Беклс призвал Карла III ответить на требования карибских народов не только как монарх, но и как человек.

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