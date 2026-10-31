吉布提政府将地区和市政选举从2027年2月推迟至4月，以避免与斋月重叠。在总统伊斯梅尔·奥马尔·盖莱主持下，该国部长会议于2026年10月27日批准了相关决定，The Rio Times报道。

斋月后举行选举

内政部在政府会议上提交了关于推迟投票的法令草案。会议官方公报于10月30日发布。文件规定，将于2027年4月举行负责管理该国地区和城市的委员会选举。当局尚未公布确切投票日期。

政府解释称，原定于2月举行的选举将与斋月重合，预计斋月将在2027年2月8日至3月8日左右举行。内阁认为，推迟选举将使公民能够在神圣月份平静地守斋，也让官员能够更好地组织选举进程。

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现任委员会任期将获延长

现任地区和市政委员会成员的任期将于2027年2月11日届满。该法令将其任期延长至4月举行选举，因此这些委员会的工作时间将比此前规定的期限大约多两个月。

总统伊斯梅尔·奥马尔·盖莱自1999年以来一直领导吉布提。地区和市政委员会是该国最低层级的民选权力机构，对地方服务具有重要意义，而国家权力则集中于总统和政府。

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