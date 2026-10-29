以色列前总理埃胡德·奥尔默特在2026年选举前支持“Yashar”党领导人加迪·艾森科特。他在接受Al-Arabiya English采访时表示，现任政府首脑本雅明·内塔尼亚胡在他看来站在了历史错误的一边，《耶路撒冷邮报》报道。

奥尔默特称，艾森科特比其他反对派领导人更成熟、准备更充分。他还提到艾森科特的受欢迎程度，并表示即将举行的投票可能成为以色列犹太民族现代史上最重要的选举之一。

批评内塔尼亚胡

奥尔默特表示，反对派政治人物纳夫塔利·贝内特、加迪·艾森科特、亚伊尔·拉皮德和亚伊尔·戈兰尽管彼此存在分歧，但站在了历史正确的一边。这位前政府首脑还援引民调预测，内塔尼亚胡可能失去其当前政治影响力的三分之一至40%。

奥尔默特批评了内塔尼亚胡在社交媒体上发布的一则帖子，该帖包含一张由人工智能生成的特拉维夫上空核爆炸图像。内塔尼亚胡在该帖子中警告称，伊朗构成生存威胁，并将国家安全与选举结果联系起来。奥尔默特称该帖子是绝望的表现，并指责总理营造恐慌和恐惧的氛围。

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伊朗、巴勒斯坦与对10月7日的责任

奥尔默特还质疑内塔尼亚胡关于摧毁伊朗核能力的说法。他称，伊朗没有原子弹，而是在地下储存了浓缩至60%的铀。

与此同时，这位前总理表示，以色列在针对真主党、哈马斯和伊朗的行动中取得了军事成功。对于巴以冲突，他呼吁推进两国方案，并称这是对以色列而言最好的可能选择。

奥尔默特还指责内塔尼亚胡应对哈马斯领导的10月7日袭击前的政策负责。此外，他呼吁以色列政治和安全领导层回应约旦河西岸犹太定居者实施的暴力行为，并警告可能承担法律责任。

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