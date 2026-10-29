Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт поддержал лидера партии «Яшар» Гади Айзенкота перед выборами 2026 года. В интервью Al-Arabiya English он заявил, что действующий глава правительства Биньямин Нетаньяху, по его мнению, находится не на той стороне истории, сообщает Jerusalem Post.

Ольмерт назвал Айзенкота более зрелым и лучше подготовленным политиком, чем другие лидеры оппозиции. Он также указал на популярность Айзенкота и сказал, что предстоящее голосование может стать одними из важнейших выборов в современной истории еврейского народа в Израиле.

Критика Нетаньяху

По словам Ольмерта, оппозиционные политики Нафтали Беннет, Гади Айзенкот, Яир Лапид и Яир Голан, несмотря на различия между ними, находятся на правильной стороне истории. Бывший глава правительства также спрогнозировал, ссылаясь на опросы, что Нетаньяху может потерять от трети до 40% своего нынешнего политического влияния.

Ольмерт раскритиковал публикацию Нетаньяху в социальных сетях с созданным искусственным интеллектом изображением ядерного взрыва над Тель-Авивом. В публикации Нетаньяху предупреждал об экзистенциальной угрозе со стороны Ирана и связывал безопасность страны с результатами выборов. Ольмерт назвал эту публикацию проявлением отчаяния и обвинил премьера в создании атмосферы паники и страха.

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Иран, Палестина и ответственность за 7 октября

Ольмерт также поставил под сомнение заявления Нетаньяху об уничтожении иранских ядерных возможностей. Он утверждал, что у Ирана не было атомных бомб, а под землей хранился уран, обогащенный до 60%.

В то же время экс-премьер заявил о военных успехах Израиля против «Хезболлы», ХАМАС и Ирана. Относительно израильско-палестинского конфликта он призвал продвигать решение о создании двух государств, назвав его наилучшим возможным вариантом для Израиля.

Ольмерт также обвинил Нетаньяху в ответственности за политику, предшествовавшую нападению под руководством ХАМАС 7 октября. Кроме того, он призвал израильское политическое руководство и руководство в сфере безопасности реагировать на насилие со стороны еврейских поселенцев на Западном берегу реки Иордан, предупредив о возможной юридической ответственности.

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