По данным RMF24 со ссылкой на расследование Reuters, связанное с иранскими военными агентство MOD 346428 с начала 2025 года ввезло в Иран товаров на 2,3 млрд долларов. Издание сообщает, что Тегеран использует сеть из более чем 5 тыс. связанных с военными структур для поставок оборудования и технологий, несмотря на международные санкции и американскую морскую блокаду.

Компоненты из России и Китая

Среди ввезенных товаров, согласно расследованию, были китайский титан, химические вещества для производства ракет и ракетного топлива, а также российские детонаторы, предназначенные для боевых частей ракет и дронов. В страну также поступили сотни грузовиков итальянской марки Iveco, которые могут использоваться в качестве мобильных ракетных установок, и тысячи автомобилей Toyota Hilux и Land Cruiser, применяемых иранскими вооруженными силами.

Поставки осуществлялись несколькими маршрутами: судами из России через Каспийское море, грузовиками из Центральной Азии и самолетами из Китая. С начала боевых действий между США, Израилем и Ираном в феврале этого года Иран, согласно приведенным данным, импортировал из Объединенных Арабских Эмиратов оборудование на 27 млн долларов.

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Посредники и нефтяные доходы

Согласно расследованию, сеть привлекает иностранных посредников и компании-прикрытия. Закупки финансируются за счет доходов от продажи нефти в обход санкционных ограничений. Иранцы за рубежом оплачивают товары деньгами, хранящимися в иностранных банках, и организуют их перевозку в страну.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что не верит в масштабную поддержку Ирана со стороны Китая и России. Он предположил, что в случае таких поставок США быстро узнали бы о них.

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