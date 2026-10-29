据RMF24援引路透社调查报道，与伊朗军方有关的MOD 346428机构自2025年初以来已向伊朗进口价值23亿美元的商品。该媒体称，德黑兰利用由5000多个与军方有关的实体组成的网络，在国际制裁和美国海上封锁下供应设备和技术。

来自俄罗斯和中国的部件

根据调查，进口商品包括中国钛、用于生产导弹和导弹燃料的化学品，以及用于导弹和无人机战斗部的俄罗斯雷管。该国还接收了数百辆意大利品牌依维柯卡车，它们可被用作机动导弹发射装置，以及数千辆被伊朗武装部队使用的丰田Hilux和兰德酷路泽汽车。

供应通过多条路线进行：从俄罗斯经里海的船只、来自中亚的卡车以及来自中国的飞机。根据所引述的数据，自今年2月美国、以色列和伊朗之间敌对行动开始以来，伊朗已从阿拉伯联合酋长国进口了价值2700万美元的设备。

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中间商与石油收入

根据调查，该网络涉及外国中间商和掩护公司。采购由石油销售收入资助，以规避制裁限制。身在国外的伊朗人使用存放在外国银行的资金支付货款，并安排将商品运往该国。

美国总统唐纳德·特朗普此前表示，他不相信中国和俄罗斯会向伊朗提供大规模支持。他认为，如果存在此类供应，美国会很快得知。

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