Według RMF24, powołującego się na śledztwo Reutersa, agencja MOD 346428 powiązana z irańskim wojskiem sprowadziła do Iranu towary o wartości 2,3 mld dolarów od początku 2025 roku. Portal informuje, że Teheran wykorzystuje sieć ponad 5 tys. struktur powiązanych z wojskiem do dostarczania sprzętu i technologii mimo międzynarodowych sankcji oraz amerykańskiej blokady morskiej.

Komponenty z Rosji i Chin

Wśród sprowadzonych towarów, według śledztwa, znalazły się chiński tytan, substancje chemiczne do produkcji rakiet i paliwa rakietowego, a także rosyjskie detonatory przeznaczone do głowic bojowych rakiet i dronów. Do kraju trafiły również setki ciężarówek włoskiej marki Iveco, które mogą być wykorzystywane jako mobilne wyrzutnie rakiet, oraz tysiące samochodów Toyota Hilux i Land Cruiser używanych przez irańskie siły zbrojne.

Dostawy realizowano kilkoma trasami: statkami z Rosji przez Morze Kaspijskie, ciężarówkami z Azji Centralnej oraz samolotami z Chin. Od początku działań wojennych między USA, Izraelem i Iranem w lutym tego roku Iran, według przytoczonych danych, zaimportował ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich sprzęt o wartości 27 mln dolarów.

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Pośrednicy i dochody z ropy

Zgodnie ze śledztwem sieć angażuje zagranicznych pośredników i firmy fasadowe. Zakupy są finansowane z dochodów ze sprzedaży ropy, z pominięciem ograniczeń sankcyjnych. Irańczycy za granicą płacą za towary pieniędzmi przechowywanymi w zagranicznych bankach i organizują ich transport do kraju.

Prezydent USA Donald Trump wcześniej oświadczył, że nie wierzy w szeroko zakrojone wsparcie Iranu ze strony Chin i Rosji. Przypuszczał, że gdyby takie dostawy miały miejsce, USA szybko by się o nich dowiedziały.

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