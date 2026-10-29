Były premier Izraela Ehud Olmert poparł lidera partii Yashar, Gadiego Eisenkota, przed wyborami w 2026 roku. W wywiadzie dla Al-Arabiya English stwierdził, że urzędujący premier Benjamin Netanjahu jest, jego zdaniem, po niewłaściwej stronie historii, informuje Jerusalem Post.

Olmert nazwał Eisenkota dojrzalszym i lepiej przygotowanym politykiem niż inni liderzy opozycji. Wskazał również na popularność Eisenkota i powiedział, że nadchodzące głosowanie może stać się jednymi z najważniejszych wyborów we współczesnej historii narodu żydowskiego w Izraelu.

Krytyka Netanjahu

Według Olmerta politycy opozycji Naftali Bennett, Gadi Eisenkot, Jair Lapid i Jair Golan, mimo różnic między nimi, znajdują się po właściwej stronie historii. Były szef rządu przewidział również, powołując się na sondaże, że Netanjahu może stracić od jednej trzeciej do 40% swoich obecnych wpływów politycznych.

Olmert skrytykował wpis Netanjahu w mediach społecznościowych z wygenerowanym przez sztuczną inteligencję obrazem wybuchu nuklearnego nad Tel Awiwem. W publikacji Netanjahu ostrzegał przed egzystencjalnym zagrożeniem ze strony Iranu i wiązał bezpieczeństwo kraju z wynikami wyborów. Olmert nazwał ten wpis przejawem desperacji i oskarżył premiera o tworzenie atmosfery paniki i strachu.

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Iran, Palestyna i odpowiedzialność za 7 października

Olmert zakwestionował również twierdzenia Netanjahu o zniszczeniu irańskich zdolności nuklearnych. Utrzymywał, że Iran nie miał bomb atomowych, lecz przechowywał pod ziemią uran wzbogacony do 60%.

Jednocześnie były premier mówił o wojskowych sukcesach Izraela przeciwko Hezbollahowi, Hamasowi i Iranowi. W sprawie konfliktu izraelsko-palestyńskiego wezwał do promowania rozwiązania dwupaństwowego, nazywając je najlepszą możliwą opcją dla Izraela.

Olmert oskarżył również Netanjahu o odpowiedzialność za politykę poprzedzającą atak kierowany przez Hamas 7 października. Ponadto wezwał izraelskie kierownictwo polityczne i bezpieczeństwa do reagowania na przemoc ze strony żydowskich osadników na Zachodnim Brzegu, ostrzegając przed możliwą odpowiedzialnością prawną.

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