加沙地带卫生部表示，21,468名患者和伤者需要出境接受治疗，其中6,430人被列为优先病例。该部门再次呼吁开放与埃及接壤的拉法口岸，半岛电视台报道。

该部门表示，由于边境多次关闭以及撤离程序延误，患者病情正在恶化。根据其数据，数十人在等待获准离开时死亡，另有数千人的病情显著恶化。自2月以来，共有3,056名患者和伤者被撤离至加沙地带以外接受治疗：2,614人经拉法离开，另有442人经凯雷姆沙洛姆口岸离开。

加沙中部和北部遭袭

据半岛电视台记者阿什拉夫·阿布·阿姆拉报道，一架以色列无人机向加沙地带中部马加齐难民营的一辆民用车辆发射了两枚导弹。至少两名巴勒斯坦人死亡，另有数人受伤。伤者被送往阿克萨烈士医院，其中一人情况危急。

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此前，一名巴勒斯坦人在加沙地带北部贾巴利亚的一次袭击中受伤，随后被送往加沙市的希法医院。另有报道称，贾巴利亚以东的哈拉瓦营地遭袭加剧；据该记者称，以色列军方朝流离失所家庭居住的帐篷开火。

拉法附近的遇难者

上午，四名巴勒斯坦人在汗尤尼斯的纳赛尔医院下葬。据半岛电视台报道，他们在拉法附近的马瓦西地区一次无人机袭击中丧生。据报道，遇难者是经济部的文职雇员，负责检查经凯雷姆沙洛姆口岸进入的援助卡车。另有30多人受伤。

加沙地带卫生部表示，在此前24小时内，有6名巴勒斯坦人死亡，另有38人受伤。另据紧急服务部门称，加沙市以东一所房屋遭炮击后，11人受伤，其中包括妇女和儿童。

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