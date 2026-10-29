W Strefie Gazy Ministerstwo Zdrowia oświadczyło, że 21 468 pacjentów i rannych potrzebuje wyjazdu na leczenie za granicę, w tym 6 430 osób zostało uznanych za przypadki priorytetowe. Resort ponownie zaapelował o otwarcie przejścia granicznego w Rafah na granicy z Egiptem, informuje Al Jazeera.

Resort oświadczył, że stan pacjentów pogarsza się z powodu wielokrotnego zamykania granic i opóźnień w procedurach ewakuacyjnych. Według jego danych dziesiątki osób zmarły, oczekując na zgodę na wyjazd, a stan tysięcy innych znacznie się pogorszył. Od lutego na leczenie poza Strefę Gazy ewakuowano 3 056 pacjentów i rannych: 2 614 przez Rafah, a kolejnych 442 przez przejście Kerem Szalom.

Uderzenia w centralnej i północnej części Gazy

Według korespondenta Al Jazeery Aszrafa Abu Amry izraelski dron wystrzelił dwie rakiety w cywilny samochód w obozie dla uchodźców Maghazi w centralnej części Strefy Gazy. Zginęło co najmniej dwóch Palestyńczyków, a kilka kolejnych osób zostało rannych. Rannych przewieziono do Szpitala Męczenników Al-Aksa, a jedna z osób jest w stanie krytycznym.

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Wcześniej w wyniku uderzenia w Dżabalii na północy Strefy Gazy ranny został Palestyńczyk, którego przewieziono do szpitala Al-Szifa w mieście Gaza. Informowano również o nasileniu ataków na wschód od Dżabalii, w obozie Halawa, gdzie, według korespondenta, izraelskie wojsko ostrzeliwało namioty przesiedlonych rodzin.

Zabici w pobliżu Rafah

Rano w szpitalu Naser w Chan Junus pochowano czterech Palestyńczyków, którzy według Al Jazeery zginęli w wyniku uderzenia drona w rejonie Al-Mawasi w pobliżu Rafah. Jak podano, zabici byli cywilnymi pracownikami Ministerstwa Gospodarki, którzy kontrolowali ciężarówki z pomocą wjeżdżające przez Kerem Szalom. Rannych zostało także ponad 30 osób.

Ministerstwo Zdrowia Strefy Gazy poinformowało, że w ciągu poprzednich 24 godzin zginęło sześciu Palestyńczyków, a kolejnych 38 zostało rannych. Osobno służby ratunkowe podały, że 11 osób, w tym kobiety i dzieci, odniosło obrażenia po ostrzale artyleryjskim domu na wschód od miasta Gaza.

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