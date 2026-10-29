澳大利亚北领地一名青少年被控犯有与恐怖主义和极端主义相关的罪行。执法人员称，在搜查期间查获了据称可能有助于筹备恐怖袭击的文件，以及使用3D打印制造枪支的图纸，澳大利亚广播公司新闻报道。

在收到公众举报后进行搜查

根据澳大利亚联邦警察、北领地警察和澳大利亚安全情报组织的联合声明，这名青少年据称曾获取、讨论并在社交媒体上转发含有暴力极端主义内容的材料。

联合反恐小组的一名代表表示，执法人员在收到一名公众人士的举报后执行了搜查令。据调查人员称，在搜查中发现了文件和电子设备，其中包含含有暴力极端主义内容的材料以及对暴力袭击的提及。

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三项指控

在对设备进行初步检查时，调查人员据称还发现了制造3D打印枪支的指导性图纸，以及其他文件和手册。调查方称，这些材料可能有助于实施恐怖行为。

这名青少年被指控收集可能有助于实施恐怖行为的文件、持有含有暴力极端主义内容的材料，以及持有或控制用于制造枪支和爆炸物的材料。被控人员的年龄和性别未被披露。这名青少年将出庭北领地青少年司法法院。

澳大利亚联邦警察反恐部门指挥官葆拉·哈德森表示，联合反恐小组正日益关注年轻人。她说，恐怖分子和暴力极端分子利用网络环境使脆弱人群激进化，而技术加速了这一过程。

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