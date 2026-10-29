W Australii nastolatkowi z Terytorium Północnego postawiono zarzuty przestępstw związanych z terroryzmem i ekstremizmem. Podczas przeszukania funkcjonariusze, jak twierdzą, zabezpieczyli dokumenty prawdopodobnie przydatne do ułatwienia przygotowania zamachu terrorystycznego, a także schematy produkcji broni palnej za pomocą druku 3D, informuje ABC News.

Przeszukanie po zgłoszeniu od członka społeczeństwa

Według wspólnego oświadczenia Australijskiej Policji Federalnej, policji Terytorium Północnego oraz Australijskiej Organizacji Bezpieczeństwa i Wywiadu, nastolatek miał uzyskiwać dostęp do materiałów o treściach brutalnego ekstremizmu, omawiać je i ponownie publikować w mediach społecznościowych.

Przedstawiciel Wspólnej Grupy ds. Zwalczania Terroryzmu oświadczył, że funkcjonariusze wykonali nakaz przeszukania po otrzymaniu zgłoszenia od członka społeczeństwa. Według śledztwa podczas przeszukania znaleziono dokumenty i urządzenia elektroniczne zawierające materiały o treściach brutalnego ekstremizmu oraz wzmianki o brutalnych atakach.

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Trzy zarzuty

Podczas wstępnego przeglądu urządzeń śledczy mieli również znaleźć instruktażowe schematy produkcji broni palnej drukowanej w 3D, a także inne dokumenty i podręczniki. Śledztwo twierdzi, że materiały te mogą ułatwić dokonanie aktu terrorystycznego.

Nastolatkowi zarzuca się gromadzenie dokumentów prawdopodobnie przydatnych do ułatwiania aktów terrorystycznych, posiadanie materiałów o treściach brutalnego ekstremizmu, a także posiadanie lub kontrolowanie materiałów do produkcji broni palnej i materiałów wybuchowych. Nie ujawniono wieku ani płci oskarżonej osoby. Nastolatek ma stawić się przed Sądem ds. Wymiaru Sprawiedliwości dla Nieletnich Terytorium Północnego.

Dowódczyni jednostki ds. zwalczania terroryzmu Australijskiej Policji Federalnej Paula Hudson powiedziała, że wspólne grupy antyterrorystyczne coraz częściej zwracają uwagę na młodych ludzi. Według niej terroryści i brutalni ekstremiści wykorzystują środowisko internetowe do radykalizacji osób podatnych na wpływy, a technologie przyspieszają ten proces.

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