В Австралии подростку из Северной территории предъявили обвинения в преступлениях, связанных с терроризмом и экстремизмом. Во время обыска правоохранители, по их словам, изъяли документы, предположительно пригодные для содействия подготовке теракта, а также схемы изготовления огнестрельного оружия с помощью 3D-печати, сообщает ABC News.

Обыск после сообщения от представителя общественности

Согласно совместному заявлению Австралийской федеральной полиции, полиции Северной территории и Австралийской организации безопасности и разведки, подросток предположительно получал доступ к материалам насильственного экстремистского содержания, обсуждал их и повторно публиковал в социальных сетях.

Представитель Объединённой контртеррористической группы заявил, что правоохранители исполнили ордер на обыск после сообщения от представителя общественности. По данным следствия, во время обыска были обнаружены документы и электронные устройства, содержащие материалы насильственного экстремистского содержания и упоминания о насильственных нападениях.

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Три пункта обвинения

Во время первоначального осмотра устройств следователи также предположительно нашли инструктивные схемы изготовления напечатанного на 3D-принтере огнестрельного оружия, а также другие документы и руководства. Следствие утверждает, что эти материалы могут способствовать совершению террористического акта.

Подростку вменяют сбор документов, предположительно пригодных для содействия террористическим актам, хранение материалов насильственного экстремистского содержания, а также владение или контроль над материалами для изготовления огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. Возраст и пол обвиняемого лица не раскрываются. Подросток должен предстать перед Судом по делам несовершеннолетних Северной территории.

Командующая контртеррористическим подразделением Австралийской федеральной полиции Пола Хадсон заявила, что совместные контртеррористические группы всё чаще уделяют внимание молодым людям. По её словам, террористы и насильственные экстремисты используют онлайн-среду для радикализации уязвимых людей, а технологии ускоряют этот процесс.

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