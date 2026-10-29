在南非，一项从布雷克兰斯河上游清除入侵性斑点鲈的项目，将极度濒危物种 Pseudobarbus doring 的栖息地从2公里扩大至10公里。工程开始前，这种淡水鱼的种群仅局限于一段鲈鱼无法进入的2公里河段，Mongabay报道。

河流中的入侵性捕食者

20世纪30年代末，为了开展休闲垂钓，人们将斑点鲈引入该河流系统。Cape Nature生态学家马丁·约尔丹表示，这种捕食者捕食小型鱼类，而大多数本地物种的体长不超过12厘米。引入后，鲈鱼在环境允许的范围内不断扩散，瀑布等则成为阻挡它们的天然障碍。

淡水研究中心生态学家杰里米·谢尔顿指出，布雷克兰斯河保留了规模最大的 Pseudobarbus doring 种群，其成年个体数量可能仅有数百条。该物种在另一条河流中也有分布，但数量非常少。

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工作自2023年以来持续进行

布雷克兰斯河修复项目由淡水研究中心、Cape Nature和Fynbos Fish Trust实施。自2023年以来，项目参与者每逢南半球夏季都会从河中清除鲈鱼。项目还在下游修建了一道屏障，以防止这种捕食者再次进入已清理的河段。

为从8公里上游河段清除鲈鱼，人员使用了渔网、鱼枪和电捕鱼设备。约尔丹表示，在捕食压力消除后，所有本地鱼类物种都呈现恢复迹象，其分布范围也有所扩大。谢尔顿表示，该项目的结果证明，可以通过机械方法从个别河段彻底且永久地清除入侵性鲈鱼。

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