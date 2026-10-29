W RPA projekt usunięcia inwazyjnego basa cętkowanego z górnego biegu rzeki Breekkrans rozszerzył siedlisko krytycznie zagrożonego gatunku Pseudobarbus doring z 2 do 10 kilometrów. Przed rozpoczęciem prac populacja tej słodkowodnej ryby była ograniczona do dwukilometrowego odcinka, do którego bas nie mógł dotrzeć, podaje Mongabay.

Inwazyjny drapieżnik w rzece

Basa cętkowanego wprowadzono do systemu rzecznego pod koniec lat 30. XX wieku na potrzeby wędkarstwa sportowego. Według ekolożki Cape Nature Martine Jordaan drapieżnik ten poluje na małe ryby, podczas gdy większość rodzimych gatunków osiąga długość do 12 centymetrów. Po introdukcji bas rozprzestrzeniał się tak daleko, jak pozwalało mu środowisko, a naturalnymi przeszkodami były dla niego między innymi wodospady.

Ekolog z Freshwater Research Centre Jeremy Shelton zaznaczył, że w rzece Breekkrans zachowała się największa populacja Pseudobarbus doring, która prawdopodobnie liczy zaledwie kilkaset dorosłych osobników. Gatunek ten występuje także w innej rzece, lecz w bardzo niewielkiej liczbie.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Prace trwają od 2023 roku

Projekt odtworzenia rzeki Breekkrans realizują Freshwater Research Centre, Cape Nature oraz Fynbos Fish Trust. Od 2023 roku uczestnicy projektu usuwają basy z rzeki każdego lata na półkuli południowej. Niżej w dół rzeki zbudowano także barierę, aby zapobiec ponownemu przedostaniu się drapieżnika na oczyszczony odcinek.

Do usunięcia basów z ośmiu kilometrów górnego biegu wykorzystano sieci, kusze podwodne i elektropołowy. Według Jordaan po usunięciu presji drapieżniczej wszystkie rodzime gatunki ryb wykazały odnowę, a ich zasięg się zwiększył. Shelton oświadczył, że wynik projektu dowodzi możliwości całkowitego i trwałego usunięcia inwazyjnego basa z poszczególnych odcinków rzek metodami mechanicznymi.

Czytaj nas na