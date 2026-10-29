В ЮАР проект по удалению инвазивного пятнистого басса из верхнего течения реки Бреккранс расширил среду обитания вида Pseudobarbus doring, находящегося под критической угрозой исчезновения, с 2 до 10 километров. До начала работ популяция этой пресноводной рыбы была ограничена двухкилометровым участком, куда басс не мог попасть, сообщает Mongabay.

Инвазивный хищник в реке

Пятнистого басса завезли в речную систему в конце 1930-х годов для спортивной рыбалки. По словам эколога Cape Nature Мартине Йордаан, этот хищник охотится на мелкую рыбу, тогда как большинство местных видов достигают длины до 12 сантиметров. После интродукции басс распространялся настолько далеко, насколько позволяла среда, а естественными препятствиями для него становились, в частности, водопады.

Эколог Центра исследований пресных вод Джереми Шелтон отметил, что в реке Бреккранс сохранилась крупнейшая популяция Pseudobarbus doring, которая, вероятно, насчитывает лишь несколько сотен взрослых особей. В другой реке этот вид также встречается, однако в очень небольшом количестве.

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Работы продолжаются с 2023 года

Проект восстановления реки Бреккранс реализуют Центр исследований пресных вод, Cape Nature и Fynbos Fish Trust. С 2023 года участники проекта каждое лето Южного полушария удаляют басса из реки. Также ниже по течению построили барьер, чтобы не допустить повторного проникновения хищника на очищенный участок.

Для удаления басса с восьми километров верхнего течения использовали сети, подводные ружья и электролов. По словам Йордаан, после устранения хищнического давления восстановление продемонстрировали все местные виды рыб, а их ареал увеличился. Шелтон заявил, что результат проекта свидетельствует о возможности полного и постоянного удаления инвазивного басса с отдельных речных участков механическими методами.

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