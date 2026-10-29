台湾环境部与国立台北科技大学签署了关于智慧城市森林管理的谅解备忘录。示范场地已在台北该大学附近设立，《台北时报》报道。

数据与气候韧性

环境部长彭启明表示，树木是气候韧性基础设施的一部分，需要科学方法才能茁壮成长。他说，环境部与大学的合作将侧重于智慧节能和气候韧性管理，并将成为发展城市森林的典范。

该项目包括四个方向：利用科学数据和LiDAR激光扫描技术进行可持续管理，对半导体产业生产流程中的废弃物进行循环再利用，借助人工智能深化节能，以及通过跨学科互动培养气候韧性专家。

数字建模与树木

彭启明还表示，场地将采用基于数字孪生系统的建模。该建模旨在展示较低气温对城市行人的益处。

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大学校长任益俊指出，该校长期从事微气候监测、环境工程、智慧电网以及空调系统节能研究。他表示，大学将利用其科研能力、校友经验以及修复建国啤酒厂历史建筑的成果，来发展该示范场地。

文化部长李远表示，其部门将推动把空军司令部国家文化基地纳入该场地。他指出，每一棵树都保存着当地居民的历史、文化和记忆。

在台北被移除树木数量不断增加引发公众愤怒的背景下，彭启明提到了拟议中的城市林业特别法。他表示，该文件规定将城市树木视为重要的公共基础设施和生命体，在移除树木前必须告知公众，并治疗患病树木而非立即砍伐。

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